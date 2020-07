Induzione e sfruttamento prostituzione, assolto 65enne La sentenza del Tribunale di Benevento per Sergio Altivalle che rispondeva anche di altri reati

Assolto dai giudici del Tribunale di Benevento (presidente Simonetta Rotili, a latere Maria Di Carlo e Gaetano D’Orsi), Sergio Altivalle (avvocati Vittorio Fucci e Anno Corraro), 65 anni, della città, imputato di associazione per delinquere, favoreggiamento dell’ingresso e della permanenza in Italia di persone straniere clandestine, nonché di induzione e sfruttamento della prostituzione. I reati erano stati contestati ad Altivalle in concorso con altre persone in merito ad un'inchiesta che aveva toccato l’attività di un night club ad Ariano Irpino, tra il 2004 e il 2006.