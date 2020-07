Droga, torna in libertà dopo sei mesi in carcere La decisione del gip per Umberto Varricchio, 34 anni, di Benevento

Ha revocato la custodia cautelare in carcere, alla quale era sottoposto dal 9 gennaio, e ne ha disposto, se non detenuto per altro, l'immediato ritorno in libertà.

E' quando deciso dal gip Loredana Camerlengo per Umberto Varricchio (avvocato Nazzareno Varricchio), 34 anni, di Benevento, una delle nove persone coinvolte in una indagine antidroga del sostituto procuratore Flavia Felaco e dei carabinieri della Compagnia di Benevento, per le quali è stato fissato, a settembre, il giudizio immediato.