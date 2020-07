Masone va agli arresti in casa, Taddeo all'obbligo di firma Entrambi coinvolti nell'indagjne sulle banconote false: lui era in carcere, lei ai domiciliari

L'obbligo di firma per lei, che era agli arresti in casa, ai quali, ora, è sottoposto lui, che era invece finito in carcere. E' quanto disposto dal gip Gelsomina Palmieri, rispettivamente, per Vincenzina Taddeo, 51 anni, e Pompeo Masone, 55 anni, di San Giorgio del Sannio- entrambi difesi dall'avvocato Gerardo Giorgione-, tirati in ballo dall'indagine su un traffico di banconote e monete false in Italia e all'estero.

Masone e Taddeo, in particolare, sono indicati come coloro che si sarebbero occupati dello smercio sul versante sannita-irpino, per conto del gruppo di Franco De Iasio. Masone era rimasto in silenzio dinanzi al gip, al quale aveva inviato una lettera, mentre Taddeo aveva risposto e respinto ogni addebito.