Spaccio di droga alla Spina verde, in cinque a giudizio L'indagine dei carabinieri, processo ad ottobre

Tutte a giudizio le cinque persone di Benevento chiamate in causa da un'indagine antidroga condotta dai carabinieri nel giugno 2018.E' quanto disposto dal gup Vincenzo Landolfi, che ha fissato per il 23 ottobre l'avvio del processo a carico di Alfredo Norice (avvocato Antonio Leone), 36 anni, Carmela Del Vecchio (avvocato Federico Paolucci), 42 anni, Pierino Licciardi, 53 anni, Antonio Volpicelli, 51 anni, e Pio Musco, 37 anni – per tutti l'avvocato Fabio Russo.

L'attività investigativa, diretta dal sostituto procuratore Marcella Pizzillo, e supportata da perquisizioni e sequestri di 'roba', dall'escussione degli acquirenti e dalle immagini registrate da una telecamera, aveva puntato l'attenzione su un'attività di spaccio di hashish, eroina e cocaina che si sarebbe svolta al rione Libertà, nei pressi della 'Spina verde'.

Si tratta dell'opera pubblica, che aveva dato il nome all'operazione, inaugurata quattro anni fa e al centro di polemiche e anche, purtroppo, delle 'attenzioni' che i vandali continuano ancora a riservare ad alcune delle strutture.