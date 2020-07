Braccio incastrato nel comparatore, ferito operaio Asia L’incidente questa sera al rione Libertà. Malcapitato in ospedale

Momenti di paura questa sera per un dipendente dell'Asia rimasto incastrato con un braccio tra il pistone e il cassone dell'autocompattatore sul quale stava caricando i rifiuti durante la raccolta porta a porta in via Capozzi al Rione Libertà. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto di preciso. L'uomo è però rimasto incastrato con l'atto nel meccanismo. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. A prestare i primi soccorsi all'operaio è stato un passante.

Dopo essere stato liberato il dipendente dell'Asia è stato trasferito in ambulanza presso il pronto soccorso a causa della frattura dell'arto. Sull'accaduto indagano i carabinieri.