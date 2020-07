Tentate estorsioni, Morzillo e Buonanno restano in carcere Il Riesame ha annullato due capi di imputazione al 43enne e uno al 27enne, entrambi di Moiano

Ha annullato due capi di imputazione per un indagato e uno per un altro, ma ha confermato la custodia cautelare in carcere. E' quanto deciso dal Riesame, rispettivamente, per Pietrantonio Morzillo (avvocati Ettore Marcarelli e Teresa Meccariello), 43 anni, e Antonio Buonanno (avvocato Giacomo Buonanno), 27 anni, entrambi di Moiano, due delle otto persone arrestate il 13 luglio nell'inchiesta del sostituto procuratore della Dda, Luigi Landolfi, e dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio sulle tentate estorsioni, con l'aggravante di aver agevolato il clan Pagnozzi, ai danni dei titolari di cinque attività imprenditoriali e commerciali a Moiano, Paolisi, Airola e Montesarchio. In particolare, per Morzillo sono 'saltati' gli addebiti relativi ad una tentata estorsione, ed al porto di un ordigno rudimentale, nei confronti del proprietario di una macelleria santagatese, per Buonanno quello riguardante, in concorso con altri, il possesso di una pistola.