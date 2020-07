Scontro frontale lungo la Tangenziale Ovest, paura e feriti FOTO - Incidente stradale questo pomeriggio. L’impatto tra una Citroen è una Bmw

È di almeno tre persone rimaste ferite e di due auto distrutte il bilancio del pauroso incidente stradale registrato questo pomeriggio lungo la tangenziale ovest alle porte di Benevento. L'impatto frontale è avvenuto tra una Citroen C3 con quattro ragazze a bordo ed una BMW condotta da un uomo. Scattato l'allarme sul posto sono accorse due squadre di vigili del fuoco le ambulanze del 118 e gli agenti delle volanti della questura. I pompieri con i sanitari del 118 hanno estratto le persone ferite degli abitacoli accartocciati dei veicoli coinvolti.

Ad avere la peggio sono state le giovani donne a bordo della C3, tutte trasportate presso gli ospedali cittadini. Una di loro, in particolare, è stata trasferita al Rummo in codice rosso.

Traffico bloccato per circa un'ora, tempo necessario per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia.