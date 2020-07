Nuovi avvocati, hanno giurato in nove. Ecco chi sono Cerimonia anche per una praticante

Rispetto ai loro colleghi, costretti in precedenza al collegamento da remoto, loro hanno almeno avuto la fortuna di poterlo fare in presenza. Uno al volta, e non al cospetto degli altri, certo: un dato che ha privato, complici le norme contro la diffusione del contagio da Covid19, di quel clima di comunione e di festa la cerimonia di giuramento dei nuovi avvocati, reduci dal superamento dell'esame professionale.

Sono stati nove, oltre ad una praticante, coloro che questa mattina hanno letto la formula solenne dinanzi al Consiglio dell'Ordine forense.

Si tratta di Mariagrazia Campanella, Michele Ciruolo, Carmine De Camillis, Maria Grazia Gilardi, Erica Guardabascio, Corrado Procaccini, Mario Santucci, Isabella Tammaro, Nicola Venditti. Oltre a loro, come praticante, Serena Parziale (nella foto), che ha aperto la cerimonia.

A tutti i complimenti dalla redazione di Ottopagine.