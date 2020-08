Occupazione stalli invalidi, Bosco: rigida vigilanza Oggi rimosso uno scooter in sosta da giorni su uno stallo invalidi in via Piermarini

Rigida sorveglianza e sanzioni contro chi occupa ingiustamente gli stalli per invalidi. E' la linea della polizia municipale di Benevento che, questa mattina, ha disposto la rimozione di uno scooter Suzuki lasciato in sosta da alcuni giorni in Via G. Piermarini sullo stallo riservato alla sosta degli autoveicoli a servizio delle persone invalide.

Quella della sosta sugli attraversamenti pedonali, sugli stalli e sugli scivoli riservati alla sosta degli automezzi a servizio degli invalidi, sulle fermate degli autobus urbani e all’altezza degli incroci sono condotte che non possono passare inosservate.

“Continua la nostra vigilanza – dichiara Fioravante Bosco, comandante del Corpo di polizia municipale – su questo tipo di condotte assolutamente non consone a quell’innato senso civico che ogni cittadino dovrebbe dimostrare di avere. In buona sostanza mi riferisco a quell’insieme di comportamenti e atteggiamenti che attengono al rispetto degli altri e delle regole di vita in una comunità – conclude il capo dei caschi bianchi - che non può essere posto in discussione da pochi soggetti irrispettosi del prossimo”.