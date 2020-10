Ruba card da un'auto e preleva i soldi: arrestato In carcere un 45enne napoletano. Indagini della Mobile, alla vittima forata ruota della macchina

E' finito in carcere per furto aggravato ed indebito utilizzo di una carta di pagamento. Sono le ipotesi di reato contestate nell'ordinanza firmata dal Gip, su richiesta della Procura, per un 45enne napoletano.

Il provvedimento, eseguito dalla Squadra mobile, è stato adottato nelle indagini su un episodio del quale aveva fatto le spese una persona alla cui auto, in viale dell'Università, era stato forato uno pneumatico. Il malcapitato non se ne era accorto ed era ripartito ma, giunto nei pressi dello stadio, si era fermato per sostituire la ruota.

Era stato questo il momento in cui il 45enne si sarebbe avvicinato alla macchina e si sarebbe impadronito di un borsello con effetti personali, una carta di prelievo, un cellulare e 400 euro in contanti, nonché di un cappotto, per poi allontanarsi a bordo della propria auto. Successivamente, a Montesarchio, avrebbe usato la card rubata per effettuare un prelievo di 110 euro presso uno sportello bancomat.