E' ai domiciliari, bustine di kobrett in casa: arrestato In carcere Vincenzo D'Amore, 46 anni, di Benevento, fermato dalla Mobile

Lo hanno arrestato dopo aver trovato undici bustine di kobrett nell'abitazione in cui si trovava ai domiciliari. Ecco perchè è finito in carcere Vincenzo D'Amore, 46 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine. Lo hanno fermato gli agenti della Squadra mobile al termine di una perquisizione che ha consentito di rinvenire la droga nell'appartamento in cui l'uomo era già agli arresti.

Condotto in questura, il 46enne è stato successivamente trasferito presso la casa circondariale di contrada Capodimonte, a disposizione del sostituto procuratore Maria Colucci. Domani l'udienza di convalida dinanzi al gip Loredana Camerlengo, nel corso della quale sarà difeso dall'avvocato Gerardo Giorrgione.