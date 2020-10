Finto avvocato truffa anziana: sua figlia ha avuto incidente Ancora un raggiro a Benevento. L'uomo si è fatto consegnare mille euro e gioielli

Ancora una truffa a Benevento. Nel mirino ancora una volta una persona anziana. È accaduto ieri pomeriggio in via dei Mulini dove nel mirino di un truffatore senza scrupoli è finita una ultraottantenne della città. L'uomo ha bussato alla porta del suo appartamento spacciandosi per un avvocato.

“Sua figlia ha avuto un incidente stradale grave. La colpa è sua e per non farla andare in carcere servono soldi”. Queste le parole pronunciate dal malvivente alla poveretta che, comprensibilmente preoccupata per le sorti della congiunta ha creduto a quelle bugie ignobili.

A quel punto la pensionata ha consegnato mille euro ed alcuni gioielli nelle mani del falso avvocato convinta che sarebbero serviti per non far andare la figlia in carcere.

Tutto falso, ovviamente. Dopo che il malvivente si fosse allontanato la donna ha chiamato la figlia per chiedere spiegazioni. A quel punto è scattato l'allarme. Sul posto sono accorsi gli agenti della volante che hanno raccolto la denuncia della malcapitata ed avviato le indagini. Come sempre in questi casi si spera che le immagini di qualche telecamera possano aver ripreso il malfattore.

Qualche giorno fa, come si ricorderà, un'altra truffa era stata commessa nel centro storico, a pochi passi dalla Prefettura. Molto più consistente il bottino in quel caso. Il malvivente era infatti riuscito a farsi consegnare 15mila euro da due anziani coniuigi.