Donna già da un ponte a Morcone, viva per miracolo Dramma sfiorato ieri sera

E' precipitata nel vuoto: un volo di una quindicina di metri che, per fortuna, non le è costato la vita. Dramma sfiorato ieri sera a Morcone, poco prima della villa comunale.

Secondo una prima ricostruzione, una donna sarebbe finita giù da un ponte, in pieno paese. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi il 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Ad attutire l'impatto con il suolo, grazie al cielo, sarebbe stata la vegetazione. Subito soccorsa, la malcapitata è stata trasportata al Rummo per una serie di traumi e fratture. Avviate le indagini per definire i termini dell'episodio, per stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.