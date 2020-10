La mulattiera, lo sbarco su Marte, l'Udeur e quel bel 'vaffa' A proposito di polemiche

“Grande è la confusione sotto il cielo. La situazione, quindi, è eccellente”, diceva Mao, facendo riferimento ad una massima di Confucio. Un'affermazione di cui è condivisibile la prima parte, ma non, se applicata alla nostra realtà, quella successiva. Spenti i fuocherelli accesi dopo le elezioni regionali – l'ultimo in casa Pd su un'eventuale alleanza con Mastella-, il quadro complessivo presenta tinte che non incoraggiano certo all'ottimismo.

Il sindaco di Benevento, ad esempio, è sembrato sbarcare su Marte quando, alcuni giorni fa, ha definito una mulattiera la Benevento-Caianello. E' la statale- la famigerata 372, teatro di tantissime tragedie - che da anni rappresenta il tormento per quanti la percorrono quotidianamente e non solo, disseminata, come è, delle trappole tese dagli autovelox e dai rischi legati ad un manto stradale eufemisticamente irregolare.

Un'arteria di collegamento importantissima che da mesi, causa una serie di lavori dell'Anas, presenta un tracciato occupato da rallentamenti, lunghissime code e sensi unici alternati che hanno allungato a dismisura i tempi per i poveri automobilisti.

Mastella pare essersene accorto adesso – meglio tardi che mai -, richiamando l'attenzione sulla urgente necessità di un'accelerazione dell'iter per l'affidamento degli interventi per il raddoppio delle corsie: il primo lotto, per uno sviluppo di 23 chilometri, interesserà il tratto tra il raccordo di Benevento e San Salvatore Telesino.

Attendiamo, pazienti e speranzosi: armati di due virtù che non possiamo mettere da parte neanche per un attimo. Entrambe servono in quantità industriali per resistere alle insidie di un clima che non promette nulla di buono: preoccupano l'andamento dell'emergenza sanitaria e le conseguenze che determinerà. Ce ne sono state già tantissime ma, purtroppo, l'elenco non è destinato ad esaurirsi.

Nel frattempo, è riesploso lo scontro tra il Comune ed il centro 'E' più bello insieme”, con Palazzo Mosti accusato di andare contro le persone affette da disabilità. Ultima tappa di una 'guerra' a colpi di polemiche che riserverà, probabilmente, ulteriori sorprese. Sotto gli occhi di una opinione pubblica che continua a chiedersi come sia possibile tutto ciò e perchè mai ad affermarsi, definitivamente, non siano il buon senso e la ragionevolezza indispensabili quando si ha a che fare con coloro che sono stati meno fortunati.

Infine, due battute sullo scontro a distanza innescato dal grillino Alessandro Di Battista, che ha lanciato l'allarme sul rischio che il suo partito, stringendo accordi con il Pd, diventi come l'Udeur. Immediata la reazione di Mastella, che quella formazione, marchiata da un'accusa, poi caduta, di associazione per delinquere, l'aveva ideata. “Di Battista è il leader mondiale dell'idiozia politica”, ha replicato, 'sparandogli' contro un 'vaffa', l'urlo che ha creato carriere dal nulla.

Roba del passato, ora dominano la grisaglia blu ministeriale e la conservazione del potere. “La situazione è eccellente?”. Meglio lasciar perdere, altrimenti ci scappa un bel 'vaffa', di quelli salutari.