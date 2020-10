Lite tra famiglie, spunta una pistola: due denunce Momenti di paura ieri a Tocco Caudio

Minaccia aggravata e porto illegale di armi sono le accuse contestate ad un 43enne e un 33enne di Campoli del Monte Taburno fermati ieri dai carabinieri della Stazione di Cautano.

L'allarme è scattato nel pomeriggio quando un uomo di Cautano ha allertato il 112 spiegando che sotto la sua abitazione erano arrivate due persone, di cui una armata di pistola con la quale aveva esploso un colpo.

Sul posto sono accorsi i militari che hanno poi identificato i due che si erano resi protagonisti del gesto. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri per chiarire l'intera vicenda. Allo stato non è escluso che tra i tre vi fossero dissidi che avrebbero generato la “spedizione” da parte dei due denunciati.