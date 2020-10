"Fuggì in Mercedes con la cocaina", assolto un 51enne Rito abbreviato per Angelo Michele Giangregorio, 51 anni, di Benevento, arrestato nel 2016

Era accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, ma è stato assolto. E' la sentenza del giudice Gelsomina Palmieri al termine del rito abbreviato per Angelo Michele Giangregorio (avvocato Vincenzo Sguera), 51 anni, di Benevento, che la guarda di finanza aveva arrestato nel febbraio del 2016.

Secondo una prima ricostruzione, mentre guidava una Mercedes classe A, l'allora 47enne non si sarebbe fermato a Santa Maria degli Angeli all'alt dei militari, che volevano controllarlo, ed avrebbe provato a far perdere le sue tracce. Ne era nato un inseguimento lungo via Napoli e via Firenze, dove l'auto era stata bloccata. Giangregorio, al quale erano stati sequestrati dieci grammi di cocaina, era tornato in libertà dopo l'udienza di convalida. Oggi il giudizio abbreviato nei confronti dell'imputato, per il quale il pm Donatella Palumbo aveva proposto la condanna ad 1 anno per la droga e l'assoluzione per la resistenza a pubblico ufficiale.