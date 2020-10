Carabiniere investito da moto da cross, caccia a motociclista Ferito comandante della Stazione forestale di Montesarchio che aveva tentato di bloccare i mezzi

Quindici giorni di prognosi per una serie di escoriazioni ed ematomi che si è procurato cadendo in una scarpata dopo aver tentato di bloccare il conducente di una moto da cross che aveva eluso l'alt imposto dai militari. Sono queste le conseguenze per il comandante della Stazione dei Carabinieri forestali di Montesarchio che ieri mattina a Pannarano avevano intercettato un gruppo di motociclisti in sella a 'mezzi' senza targhe mentre scorrazzavano in montagna lungo i sentieri. I i centauri dopo essere scappati sono stati nuovamente intercettati dai militari. Ne è nato un inseguimento terminato quando una delle moto si è spenta in un guado colmo di fango. A quel punto, dopo aver anche scattato delle foto, il sott'ufficiale ha tentato di bloccare l'uomo alla guida del cross che all'improvviso è però ripartito facendo cadere in una scarpata il carabiniere.

Soccorso, il malcapitato è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale “Sant'Alfonso Maria dei Liguori” di Sant’Agata dei Goti dove è stato medicato. Sono in corso le indagini per cercare di identificare i motociclisti.