Prodotti ittici non tracciabili, multe e sequestri Controlli di Forestale e Capitaneria di Porto nel Sannio

Prodotti ittici messi in vendita senza i documenti sulla tracciabilità in regola sono stati sequestrati nei giorni scorsi dai carabinieri Forestali del Nipaf durante una serie di controlli messi in atto nel Sannio con la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Torre del Greco. Al termine delle verifiche sono state elevate sanzioni amministrative per un importo totale di 3mila euro e sequestrati 100 chilogrammi di prodotti ittici freschi e congelati.