Muore moglie, lui si risposa e ne incassa per anni la pensione Discusso dinanzi al Riesame il sequestro a carico di un 80enne di San Giorgio del Sannio

E' accusato di aver intascato la pensione della moglie, deceduta, nonostante avesse contratto un secondo matrimonio, poi annullato. Una storia ambientata a San Giorgio del Sannio, protagonista un 80enne nei confronti del quale la guardia di finanza ha eseguito un sequestro, fino ad un importo di 71mila euro, disposto dal gip Gelsomina Palmieri in una indagine diretta dal sostituto procuratore Francesco Sansobrino.

Si tratta di un'inchiesta avviata dopo una segnalazione dell'Inps relativa alle somme percepite dall'anziano dal 2012: oltre alla sua pensione, quella di reversibilità della coniuge – in tutto un migliaio di euro -, anche dopo che lei era passata a miglior vita. Un lutto che lui aveva cercato di superare avviando una relazione con una donna straniera, più giovane di lui, con la quale era poi convolato a nozze.

Un nuovo status che non era stato comunicato all'Inps, che aveva continuato dunque ad elargire anche l'assegno di reversibilità. Un ulteriore colpo di scena ha poi scandito la vicenda: l'ha fatto registrare il Tribunale di Benevento, che quest'anno ha annullato il secondo matrimonio dell'uomo, per un suo vizio di mente che aveva reso necessario l'intervento dello psichiatra Pierluigi Vergineo.

A seguire, il sequestro operato dalle fiamme gialle di tre conti correnti, anche quello sul quale veniva accreditata la pensione dell'80enne, sui quali sono state rinvenute poche decine di euro. Un provvedimento impugnato dagli avvocati Tina Ambrosino e Carmine Lombardi dinanzi al Riesame di Benevento.

Questa mattina la discussione, con i due legali che hanno chiesto l'annullamento del sequestro, sostenendo che anche per il sequestro penale valgono i limiti di impignorabilità. In soldoni: se all'indagato non garantisci una minima cifra, non può andare avanti. Nelle prossime ore la decisione del Tribunale.