Picucci spieghi alla città perchè non è più assessore Non ci sono più le condizioni, ha risposto a quanti gli hanno chiesto il motivo della scelta

L'assessore Oberdan Picucci si è dimesso dalla carica di assessore al Commercio della giunta guidata dal sindaco Clemente Mastella, di cui per un periodo è stato anche il vice. Non ci sono più le condizioni, ha risposto l'interessato a quanti gli hanno chiesto il motivo della scelta. Può una opinione pubblica accontentarsi di una simile giustificazione?

Impossibile quando chi la fornisce ha ricoperto un ruolo pubblico. A quali condizioni Picucci si riferisce? Quelle politiche, che rimandano alla situazione in cui versa da tempo l'amministrazione, o ad altre? Se sì, quali sono, di grazia? Picucci non può restare in silenzio, affidando ad una espressione così generica, che può voler dire tutto e il contrario di tutto, la ragione che sottende una mossa tanto importante, peraltro a distanza di alcuni mesi dal momento del ritorno alle urne per Palazzo Mosti.

Ha il dovere di spiegare perchè ha lasciato l'esecutivo di Palazzo Mosti, senza trincerarsi dietro formule che alimentano, inevitabilmente, un chiacchiericcio di cui la città non ha bisogno. Per questo, illustri ai cittadini, senza remore, perchè ha deciso di non essere più assessore.