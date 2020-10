C'è un pacco per sua nipote: ancora un'anziana truffata Continuano i raggiri a Benevento ai danni di pensionati. Truffatrice si fa consegnare 2mila euro

Duemila euro in contanti e vari gioielli. È questo il bottino di una truffatrice che ieri è tornata a Benevento per mettere a segno l'ennesima truffa ai danni di persone anziane. Nel mirino una pensionata nella zona di Santa Maria degli Angeli. La malcapitata ha aperto la porta del suo appartamento e i è trovata di fronte una donna. Un finto corriere che le ha spiegato di dover consegnare un pacco a nome di sua nipote. Necessario per ritirare il materiale contenuto nella confezione il corrispettivo di tremila euro.

A quel punto la malcapitata ha spiegato di non avere tutti i soldi in casa. Per rendere ancora più 'veritiera' la storiella, la truffatrice ha allungato il suo telefonino all'orecchio della pensionata. Dall'altro capo una voce femminile che le chiedeva di pagare per ritirare il pacco. Pensando che stesse parlando effettivamente con la congiunta, la vittima dell'ennesima truffa ha consegnato nelle mani della malvivente 2mila euro in contanti e alcuni gioielli.

La truffatrice si è poi allontanata facendo perdere le sue tracce. Dopo poco l'anziana ha chiamato alla nipote per rassicurarla sul fatto di aver accettato la consegna. Così si è purtroppo scoperto che si trattava di una truffa. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti delle Volanti che hanno raccolto la denuncia della malcapitata ed avviato le indagini.

Sono numerose le truffe messe a segno negli ultimi tempi a Benevento. Episodi che purtroppo allarmano l'opinione pubblica maggiormente perchè commessi ai danni di persone in là con gli anni.

L'invito per tutti resta sempre quello di non far entrare nessuno e di non accettare pacchi dietro pagamento. Fondamentale è non ascoltare finti avvocati, come nel caso della vittima della scorsa settimana o finti corrieri.