Droga Valle Telesina: Grasso risponde, la coppia in silenzio Il 51enne di Melizzano si difende, i coniugi scelgono di restare a bocca chiusa

Una ha risposto, le altre due si sono invece avvalse della facoltà di non farlo. Sono le scelte operate dalle tre persone finite ai domiciliari sabato scorso, su ordine del gip Vincenzo Landolfi, in una inchiesta antidroga del sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro e degli agenti del Commissariato di Telese Terme.

Nel mirino degli inquirenti una serie di episodi di cessioni di cocaina tra maggio ed ottobre dello scorso anno ad acquirenti di Castelvenere, San Salvatore Telesino, Melizzano, Faicchio ed anche dei limitrofi paesi casertani. Il primo a comparire dinanzi al giudice per l'interrogatorio di garanzia è stato, nella tarda mattinata, Michele Grasso, 51 anni, di Melizzano, che ha escluso qualsiasi attività di spaccio sostenendo di aver comprato la cocaina, anche da un coindagato, per consumarla con l'acquirente che lo ha accusato. Lo conosce da tempo, in qualche occasione era stato lui a procurare la 'roba'.

L'avvocato Ettore Marcarelli ha chiesto l'attenuazione della misura per il suo assistito, per consentirgli di andare al lavoro. Nel pomeriggio è stata invece la volta di Antonio Natale, 31 anni, e Maria Grazia Salzano, 28 anni, la coppia di origini casertane che fino a poco più di un anno fa era residente a Telese. Difesi dall'avvocato Rocco Maria Spina, i coniugi hanno deciso di restare in silenzio.