Il giudice Gerardo Giuliano eletto al Consiglio giudiziario E' alla sezione Civile Tribunale di Benevento. E' stato il più votato di Magistratura indipendente

C'è anche un magistrato del Tribunale di Benevento tra gli eletti al Consiglio giudiziario della Corte di appello di Napoli. Si tratta del giudice Gerardo Giuliano, in forza alla seconda sezione Civile, ex presidente della sezione dell'Anm, che è risultato il più votato tra i candidati di Magistratura indipendente. Per lui 83 consensi, 25 dei quali dai colleghi sanniti.

E' la terza volta che un magistrato del Tribunale di Benevento – in precedenza era toccato alle dottoresse Nicoletta Giammarino, Letizia D'Orsi e Maria Ilaria Romano – approda al Consiglio giudiziario, un organismo del quale fanno parte, oltre ai togati, avvocati, docenti universitari e giudici onorari.

Il Consiglio decide, in autonomia rispetto al Csm, in materia di formazione delle tabelle, assegnazioni e promozioni riguardanti i magistrati togati del distretto e quelli fuori ruolo, oltre che i magistrati onorari.