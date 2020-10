Vicenda Gosaf, Pollastro prosciolto dal Gup Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste

Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Questa la decisione dle Gup del Tribunale di Avellino nei confronti dell'avvocato Salvatore Pollastro, di Sant'Agata de' Goti, assistito dagli Avvocati Vittorio Fucci jr e Gennaro Iannotti, imputato di abuso d’ufficio in concorso con altre persone. Fatti contestati in relazione alle vicende che riguardavano la Gosaf concessionaria della riscossione dei tributi nell’interesse di enti pubblici.