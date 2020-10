Ancora una tabaccheria nel mirino, colpo a San Salvatore In azione quattro o cinque malviventi arrivati a bordo di una station wagon

Un'azione fulminea durata pochi secondi quella registrata la scorsa notte a San Salvatore Telesino dove nel mirino di una banda di ladri è finita una rivendita di tabacchi. L'ennesima, purtroppo in provincia.

In azione quattro o addirittura cinque persone arrivate nel centro della Valle Telesina a bordo di un'auto station wagon. Scesi dal veicolo i malviventi si sono 'catapultati' contro la porta e le inferriate di protezione. Dopo aver divelto ed aperto l'infisso i malviventi sono entrati ed hanno preso le sigarette ed altra merce in esposizione sugli scaffali ancora in corso di quantificazione. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi gli agenti del commissariato di Telese Terme che hanno avviato le indagini.