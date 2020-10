Il furto, la colazione in un bar: restano ai domiciliari Arresti confermati per Angelo Liberti, 38 anni, e Marco Chiariello, 21 anni, di Benevento

Sono rimasti agli arresti domiciliari, la misura cautelare chiesta dal sostituto procuratore Marilia Capitanio. L'ha adottata il gip Gelsomina Palmieri per Angelo Liberti, 38 anni, e Marco Chiariello, 21 anni, di Benevento, fermati dai carabinieri della Stazione perchè ritenuti responsabili del furto di 150 euro in un bar tabacchi di Ponte Valentino.

Questa mattina l'udienza di convalida, nel corso della quale i due indagati, rispettivamente difesi dagli avvocati Benedetta Masone e Vincenzo Regardi, hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Liberti ha solo rilasciato una dichiarazione per dirsi estraneo ai fatti. Ai due i militari erano risaliti dopo averli bloccati ad Apice, dove in un bar avevano consumato la colazione, ed aver visionato le immagini registrate dallla telecamera dell'attività commerciale presa dii mira.