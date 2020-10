Scontro tra due auto ad Arpaia, tre feriti Peugeot finita anche contro guardrail, pensionato in codice rosso al Rummo

È di tre persone ferite, di cui un pensionato trasportato in codice rosso all'ospedale Rummo di Benevento, il bilancio dell'incidente stradale registrato questa mattina lungo l'Appia, nel territorio di Arpaia.

A scontrarsi sono state una Peugeot ed una Fiat Panda. All'interno della prima viaggiavano padre il figlio. Ad Avere la peggio è stato proprio l'anziano, soccorso e trasferito in ambulanza presso l'azienda ospedaliera San Pio del capoluogo Sannita. Meno gravi per fortuna le condizioni del conducente della Fiat Panda.

La Peugeot si è anche schiantata contro un muretto e il guardrail. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, le ambulanze del 118 e i carabinieri.saranno ora i rilievi a dover stabilire l'esatta dinamica del sinistro.