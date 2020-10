Dramma ad Apice, meccanico trovato morto nella sua officina L’uomo si è tolto la vita

Dramma questa sera da Apice dove un sessantunenne si è tolto la vita all'interno della sua officina meccanica. L'allarme è scattato in serata quando i familiari, allarmati dalla sua assenza, sono andati a cercarlo e dopo vari giri sono arrivati all'interno dell'officina dove hanno trovato il congiunto impiccato ad una trave. Inutili purtroppo i soccorsi per l'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno allertato il magistrato. su disposizione del sostituto procuratore Marília Capitanio sul posto anche il Medico Legale Umberto de Gennaro che ha effettuato un sopralluogo.

Al termine dei rilievi la salma è stata riconsegnata ai familiari per i funerali. Enorme il cordoglio per la morte del 61enne, sposato e padre di tre figli, molto conosciuto ad Apice anche per via della sua professione.