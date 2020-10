Mandato di arresto dal Belgio, in carcere 49enne di S. Nicola Autotrasportatore, è indagato per associazione finalizzata alla tratta di esseri umani

Un mandato di arresto europeo in arrivo dal Belgio. Lo hanno eseguito i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale, che hanno fermato un 49enne autotrasportatore di San Nicola Manfredi, indagato per associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani aggravata.

L’uomo è stato condotto presso il carcere di Benevento. E' difeso dall'avvocato Gianni Forgione.