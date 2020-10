Gadget spariti alla mostra di Manara, una persona in Questura Il furto alla Rocca dei Rettori. Questa mattina probabile svolta nelle indagini della Polizia

Dei gadget spariti dalla sala mostre della Rocca dei rettori di Benevento, dove è in corso la mostra di Manara e una persona fermata e trasferita in Questura per accertamenti. Sono questi gli elementi di una mattinata movimentata tra piazza Castello e via De Caro dove intorno a mezzogiorno una Volante ha varcato il cancello d'ingresso a sirene spiegate con una persona fermata. Si potrebbe – il condizionale è d'obbligo visto che sono ancora in corso gli accertamenti – trattare del presunto autore del furto messo a segno nella serata di ieri all'interno dello spazio espositivo.

