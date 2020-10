Meno di 2 chili di hashish, arrestato un 57enne Ai domiciliari Giuliano Petillo, di Benevento. Arpaia, sequestrate munizioni

Poco meno di 1 chilo e 700 grammi di hashish. Droga costata l'arresto a Giuliano Petillo, 57 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, fermato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia.

La 'roba', divisa in più panetti, è stata sequestrata, mentre l'indagato, su disposizione del Pm di turno, è stato sottoposto ai domiciliari. E' difeso dall'avvocato Vittorio Fucci.

L'arresto è scattato nel corso di un servizio straordinario di controllo, scandito da una serie di perquisizioni, che ha interessato il capoluogo e la provincia. In città, un 29enne è stato segnalato come consuatore dopo essere stato trovato in possesso di hashish. Altri 653 grammi della stessa sostanza sono invece stati rinvenuti nello scantinato di uno stabile al rione Libertà.

In Valle Caudina, i militari della Compagnia di Montesarchio, ad Arpaia, hanno scovato in un’intercapedine condominiale una busta di cellophane contenente 31 cartucce, di cui 5 a palla singola e 3 a pallettoni, insieme a circa 7 grammi di marijuana.

In Valle Telesina, i reparti della Compagnia di Cerreto Sannita, a Faicchio, nell’abitazione di un 31enne, già noto alle forze dell'ordine, hanno trovato, all’interno di un bagno, una piantina di marijuana di circa 20 centimetri e l’attrezzatura per la coltivazione, compresa una lampada elettrica. Il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel Fortore, infine, i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato una coltivatrice diretta di Foiano Valfortore (in un terreno di sua proprietà aveva realizzato un allaccio abusivo, privo di misuratore, alla conduttura idraulica principale); due persone.di Castelfranco in Miscano e Castelpagano (custodivano impropriamente i loro fucili da caccia,sequestrati); un'altra di Castelpagano (nel garage alcune cartucce a pallettoni ed a palla singola) e una di Cerignola ( furto e ricettazione di attrezzi agricoli e materiale ferroso asportati da un fondo). Proposti anche per il foglio di via due napoletani ed un pugliese che non hanno sapuot giustificare la loro presenza nella valfortore.