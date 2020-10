Esami per avvocato, ecco i 7 commissari indicati dall'Ordine Prove scritte a Napoli dal 15 al 17 dicembre

Indicati dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento ed Ariano Irpino i sette commissari per l'esame di abilitazione alla professione forense. Si tratta degli avvocati Antonio Leone, Monica Del Grosso, Anna Fucci, Michele Marotti, Flavio De Nicolais, Mariagrazia Pecorari e Paolo Della Peruta.

Dal 15 al 17 dicembre, a Napoli, le prove scritte: si parte con il Diritto civile, si prosegue con quello penale (in entrambi i casi con una doppia traccia) e, infine, un atto per il quale sarà possibile scegliere, oltre che quelli già ricordati, anche l'ambito amministrativo.

Il numero degli aspiranti legali includerà anche stavolta sia chi sosterrà l'esame per la prima volta dopo aver concluso il praticantato, sia chi non ce l'ha fatta – nella scorsa sessione i promossi sono stati una trentina, una percentuale molto bassa - e, dunque, torna alla carica, e coloro che, pur avendo conquistato il via libera per gli orali, non li hanno ancora sostenuti e si ripresentano per sicurezza.