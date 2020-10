Botte ed estorsione a madre, vizio di mente: giovane assolto La sentenza per un 27enne di Pannarano, per il quale è stata disposta la misura di sicurezza

E' stato assolto perche giudicato incapace di intendere e di volere. Così il Tribunale al termine del processo a carico di Luigi Meoli (avvocato Fabio Russo), 27 anni, di Pannarano, per il quale è stata disposta la misura di sicurezza in una Rems (Residenza per l'esecuzione della misure di sicurezza).

A carico del giovane le accuse di maltrattamenti, estorsione e lesioni ai danni della madre.