Festa prima comunione: arrivano i carabinieri e scattano multe I militari hanno sanzionato il papà della festeggiata e il ristoratore. All'interno 30 persone

La segnalazione di un cittadino al 112 ha fatto scattare ieri a Tocco Caudio il controllo all'interno di un ristorante per verificare che fossero state rispettate le norme per impedire la diffusione del coronavirus. I carabinieri della stazione di Cautano sono quindi intervenuti presso il locale dove si stava svolgendo la festa per una prima comunione. I militari hanno però trovato decine di partecipanti.

“In effetti – spiegano dal comando provinciale dell'Arma -, all’arrivo della prima pattuglia dei carabinieri della locale Stazione si è potuto constatare un fuggi fuggi generale di persone dalla sala di ricevimento, mentre con il supporto di altro personale della Stazione di Vitulano, i militari sono riusciti a contenere i circa 30 invitati rimasti alla riunione conviviale".

Motivo per il quale sono scattate le sanzioni al padre della festeggiata, organizzatore dell’evento, al quale è stata contestata l’infrazione amministrativa di aver organizzato una cena con la partecipazione di persone estranee al proprio nucleo familiare; mentre il titolare del ristorante è stato sanzionato per aver consentito lo svolgimento della festa, in violazione dell’ordinanza regionale n.79 del Presidente della Regione Campania, del 15 ottobre 2020 per il contenimento del contagio dal COVID-19”.

Al termine dei controlli per il ristoratore è anche scattata l'ordinanza provvisoria di sospensione dell'attività per 5 giorni.