La caduta, la morte da shock settico: la tragica fine del prof Oggi l'autopsia del docente Enzo Villani, 69 anni, di Benevento, deceduto al Rummo il 14 ottobre

Ad aprile era rimasto vittima di una caduta accidentale che lo avrebbe costretto, fino a settembre, a più ricoveri. Niente, però, lasciava presagire ciò che sarebbe capitato, la tragica evoluzione delle sue condizioni, fino alla morte per uno shock settico. Una grave infezione che ha coinvolto l'intero organismo del professore Enzo Villani, 69 anni, di Benevento, deceduto al Rummo lo scorso 14 ottobre.

Secondo una prima ricostruzione, era in ospedale da una settimana per un versamento pleurico, ora la sua fine è al centro di una indagine, allo stato contro ignoti, avviata dal sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro. Questa mattina ha affidato l'incarico dell'autopsia al medico legale Massimiliano Dell'Aquila, che potrà contare sull'anatomopatologo Vincenzo Iorio ed i dottori Andrea Balla e Antonio Concistrè, specialisti, rispettivamente, in Chirurgia e Medicina interna.

Un'udienza, quella dinanzi al Pm, nel corso della quale i familiari del docente, rappresentati dall'avvocato Vittorio Fucci, sostituito dall'avvocato Anna Corraro, hanno nominato come loro consulente il dottore Gennnaro Beneduce. A seguire, l'esame, che dovrà stabilire le cause della morte e individuare se esistano presunte responsabilità da parte dei medici che hanno avuto in cura il malcapitato, al quale era stato applicato un drenaggio.

Ad innescare l'inchiesta era stata la denuncia presentata dai figli, secondo i quali non avrebbe ricevuto la necessari assistenza. Circostanze al vaglio degli inquirenti, che, anche attraverso l'analisi della cartella clinica, proveranno a far luce sull'accaduto. Un dramma che ha suscitato una fortissima emozione nei confronti della sorte toccata ad una persona conosciuta per l'amore e la passione che da sempre nutriva per il rugby, e per il suo impegno politico.