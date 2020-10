Migranti, tanti difensori in aula. Il Tribunale li 'difende' Udienza del processo a carico di 36 persone

Rinviato al 28 gennaio del prossimo anno, per l'impedimento di uno dei difensori, il processo a carico delle trentasei persone coinvolte nell'inchiesta, condotta dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo dal sostituto Patrizia Filomena Rosa e dalla Digos, sulla gestione di alcuni centri per migranti nel Sannio. Attenzione centrata sul consorzio Maleventum, sulle dodici strutture che ad esso facevano direttamente capo e su una tredicesima riconducibile ad una cooperativa consorziata.

Le accuse a vario titolo: associazione per delinquere, falso, turbata libertà degli incanti, truffa, concussione, rivelazione di segreti di ufficio.

L'udienza di questa mattina è stata scandita da qualche momento di tensione quando il dottore Conzo, una volta in aula, ha invitato i tanti avvocati, e non solo, presenti a distanziarsi. Parole che hanno suscitato la reazione del presidente del collegio giudicante, Fallarino, che ha fatto notare come gli stessi legali, muniti di mascherina, stessero attendendo da 45 minuti l'arrivo del rappresentante della pubblica accusa.