Droga, Grasso non più agli arresti: obbligo di dimora Decisione del Riesame per il 51enne di Melizzano

Dai domiciliari all'obbligo di dimora. E' la misura disposta dal Riesame nei confronti di Michele Grasso (avvocato Ettore Marcarelli), 51 anni, di Melizzano, una delle tre persone arrestate venti giorni dagli degli agenti del Commissariato di Telese Terme in una indagine antidroga. A suo carico una ordinanza del gip Vincenzo Landolfi su richiesta del sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro.

Comparso dinanzi al giudice per l'interrogatorio di garanzia, Grasso aveva escluso qualsiasi attività di spaccio sostenendo di aver comprato la cocaina, anche da un coindagato, per consumarla con l'acquirente che lo aveva accusato. Lo conosce da tempo, aveva aggiunto, in qualche occasione era stato lui a procurare la 'roba'.