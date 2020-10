Incendio in appartamento, paura in via Cassella Le fiamme hanno coinvolto il terzo piano di un condominio

Momenti di paura questo pomeriggio in via Cassella per un incendio che ha coinvolto il terzo piano del condominio al civico 34.

Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area, i carabinieri e l'ambulanza.

Per fortuna, non ci sono feriti, solo tanta paura per i residenti del condominio che si sono riversati in strada. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo che sembrerebbe essere scaturito da un corto circuito.