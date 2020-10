Roulotte in fiamme, danni e paura al rione Libertà L’incendio ha danneggiato anche altri due mezzi in un’area recintata

Momenti di paura questa sera in via Rivellini, nei pressi dello stadio Ciro Vigorito al rione libertà di Benevento per un incendio che ha interessato una roulotte lasciata in sosta all'interno di un'area recintata dove ci sono anche altri mezzi di un Luna Park. Il fuoco ha avvolto e distrutto la roulotte. Le fiamme hanno anche danneggiato altri due mezzi in sosta nei pressi del caravan. Sul posto sono accorsi e due squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Per fortuna il rogo non ha provocato feriti ma solo danni ingenti alle cose. Resta da stabilire cosa abbia provocato il rogo. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella di un incendio accidentale.