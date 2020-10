Addio al dirigente generale dei Vigili del Fuoco, Malaspina Comandante provinciale nel Sannio per ben 14 anni. "Maestro di vita e di lavoro per tanti"

Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, Maria Angelina D'Agostino e tutto il personale in servizio nel Sannio ricordano con affetto l'ingegnere Andrea Malaspina, scomparso oggi. Dirigente Generale dei Vigili del Fuoco in pensione, l'ingegnere Malaspina ha retto il Comando provinciale di Benevento per ben 14 anni, prima di essere trasferito ai comandi di Salerno e Potenza. Promosso dirigente generale, l'alto funzionario del Corpo ha ricoperto l'incarico di Direttore Regionale vigili del fuoco Basilicata.

"Un uomo dalle grandi doti umani e professionali, maestro di vita e di lavoro per tanti vigili del fuoco". Questo il ricordo commosso che arriva dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Benevento.