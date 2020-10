Auto sbanda e impatta contro 7 veicoli, paura a Pacevecchia Nessun ferito ma numerosi danni ai veicoli in sosta colpiti da una Mercedes

Momenti di paura questa sera in via Serao nel quartiere Pacevecchia per un incidente stradale che ha coinvolto ben otto auto. Per fortuna solo danni ai vecoli e qualche graffio per il conducente di una Mercedes che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è poi schiantato contro una serie di auto: due Peugeot, una Volkswagen, una Mini, una Punto, una Fiat Panda ed altri veicoli in sosta e in marcia. La Mercedes ha concluso poi la sua traiettoria impazzita contro un muretto e un parapetto in ferro a margine della carreggiata. Per fortuna il conducente non ha riportato ferite gravi. L'uomo è stato infatti medicato dai sanitari dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa accorsi sul posto al pari dei vigili del fuoco del comando provinciale e degli agenti della Volante.