Raid dei ladri in due rivendite di tabacchi in Valle Caudina Colpi a Montesarchio e Sant'Agata de' Goti. Bottino: soldi, sigarette e gratta e vinci

Torna in azione la banda di ladri che mette a segno colpi all'interno di bar tabacchi e che nelle scorse settimane aveva 'fatto tappa' in numerose attività commerciali della provincia di Benevento.

Due i furti messi a segno nella scorsa notte in Valle Caudina. Il primo colpo intorno alle 2 in una rivendita di tabacchi in via Benevento a Montesarchio. Dopo aver forzato un ingresso i malviventi sono entrati nell'attività dalla quale hanno portato via stecche di sigarette, gratta e vinci e i soldi custoditi nel registratore di cassa. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini.

Da Montesarchio a sant'Agata de' Goti dove le stesse scene sono state registrate esattamente un'ora dopo. In questo caso nel mirino un'attività di ristorazione alla contrada San Tommaso adibita anche alla vendita di tabacchi. Bottino: soldi, sigarette e anche in questo caso gratta e vinci sistemati sugli scaffali.

Lavoro per i carabinieri della Stazione di Sant'Agata de' Goti che hanno avviato le indagini.