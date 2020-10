Addio, Giacomo, "un sannita di adozione" Morto un tecnico napoletano che ha lavorato per molti Comuni del Sannio

Era napoletano, ma chi lo conosceva sottolinea che spesso ripeteva di essere diventato “sannita d'adozione”. Aveva 59 anni, Giacomo, un tecnico scomparso ieri all'ospedale Cardarelli, dove era ricoverato da quindici giorni per problemi respiratori. Era un geometra che negli ultimi trent'anni aveva lavorato tantissimo nella nostra provincia, per molti Comuni con i quali aveva collaborato nella redazione di progetti. Particolarmente commossa la reazione del sindaco di Ginestra degli Schiavoni, Zaccaria Spina.

“La notizia è di quelle bruttissime – ha scritto nella tarda serata di ieri in un post su facebook -. Giacomo non ce l'ha fatta. Da oltre 15 giorni ricoverato al " Cardarelli " di Napoli a causa del Covid-19, è venuto meno nel tardo pomeriggio di oggi. Ci siamo conosciuti circa 30 anni fa ed era benvoluto da tutti. Un ragazzo serio, perbene come pochi, un professionista capace e preparato, amante della famiglia , degli amici e rispettoso di tutti . La notizia ha lasciato sconvolti tutti quelli che lo hanno conosciuto. 23 giorni fa ci siamo visti, salutati da lontano dandoci appuntamento nei giorni successivi, ma nessuno avrebbe immaginato che sarebbe stata l'ultima volta. Per lui una preghiera e condoglianze alla sua famiglia. A tutti ripeto di tenere alta la guardia”.