Droga nello sciacquone del bagno, arrestato un 38enne Ai domiciliari, dove si trovava già a Moiano, un uomo della provincia di Caserta

Droga nascosta nello sciacquone del bagno. Cinquantadue grammi di hashish, costati l'arresto a Carmine Passariello, un 38enne di San Felice a Cancello, già noto alle forze dell'ordine, già sottoposto ai domiciliari a Moiano. Lo hanno fermato i carabinieri della Stazione di Airola al termine di una perquisizione dell'abitazione dell'indagato, compiuta con il Nucleo cinofili di Sarno.

Una 'visita' scattata dopo aver notato un afflusso di persone ed auto in una zona del centro di Moiano. Una volta nell'appartamento, i militari hanno scovato nella toilette, e sequestrato, 52 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello utilizzato per il taglio e varie bustine in plastica.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno, per il 38enne sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip.