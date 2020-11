Stop a malati no covid a PS, Mastella: assicurare cure a tutti Il sindaco contro la disposizione: “Ho sollecitato i vertici sanitari provinciali e regionali”

Sembra essersi concretizzato nelle ultime ore il rischio ventilato in più occasioni dal sindaco Clemente Mastella. Il sovraffollamento dell'ospedale San Pio rischia di far chiudere il pronto soccorso del Rummo ai pazienti che non siano affetti da covid per dirottarli all'ospedale Fatebenefratelli e al Sant'Alfonso di Sant'Agata dei Goti.

“Visto l'elevato numero di pazienti covid positivi e sintomatici attualmente ricoverati presso il nostro pronto soccorso – ha comunicato al 118 un dirigente della Medicina d'Urgenza del Pronto Soccorso - si è resa necessario l'utilizzo anche delle sale dedicate ai pazienti non covid. Per tale motivo allo stato attuale non è possibile ricevere pazienti affetti da altre patologie”. Dall'ospedale rassicurano.

Una scelta contro la quale si è immediatamente schierato il sindaco Mastella: “Ho già provveduto a sollecitare i vertici della sanità sannita e regionale. E' indispensabile assicurare le cure anche ai malati di altre patologie. Non lasceremo nessuno senza le necessaria assistenza”.