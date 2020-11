Droga nello sciacquone, "Ne faccio uso personale" Obbligo di firma per il 38enne casertano che era agli arresti domiciliari

Rimesso in libertà con l'obbligo di firma. È la decisione adottata dal Gip Gelsomina Palmieri per Carmine Passariello, un 38enne di San Felice a Cancello, già noto alle forze dell'ordine, che qualche giorno fa era stato fermato a Moiano dai carabinieri dopo una perquisizione che aveva consentito di scovare nello sciacquone del bagno 52 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Difeso dall'avvocato Pietro Romano, il 38enne è comparso questa mattina dinanzi al giudice per l'udienza di convalida, sostenendo l'uso personale della droga sequestrata.

Per lui, come detto, nessuna misura e il ritorno ai domiciliari, ai quali era già sottoposto a Moiano per un'altra vicenda.