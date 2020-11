Auto sbanda e si schianta contro recinzione dello stadio Auto sbanda e si schianta contro recinzione dello stadio

Ha perso il controllo dell'auto che stava guidando e che è finita violentemente contro la recinzione dello stadio 'Ciro Vigorito' di via Santa Colomba. E' accaduto questa sera di fronte la rotonda del piazzale degli Atleti dove un uomo, alla guida della sua Mini Countryman ha sbandato e non è riuscito più a riprendere il controllo del veicolo che si è schiantato contro la recinzione dell'area di prefiltraggio dello stadio. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della polizia municipale e l'ambulanza del 118. Per fortuna nessuna grave conseguenza per l'automobilista. Sull'esatta dinamica dell'incidente sono ora in corso i rilievi e le indagini dei vigili.