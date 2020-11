Duecento grammi di marijuana in casa, assolto un giovane Rito abbreviato per Alfredo Mazzone, 25 anni, di Pietrelcina

E' quanto avevano chiesto i difensori e lo stesso pm Patrizia Filomena Rosa. Assolto dal gup Gelsomina Palmieri, al termine di un rito abbreviato, perchè il fatto non è previsto dalle legge come reato, Alfredo Mazzone (avvocati Vincenzo Regardi e Vincenzo Mastronardi), 25 anni, di Pietrelcina, che nel febbraio del 2019 era finito agli arresti domiciliari per un'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli era stata contestata dalla Squadra mobile dopo una perquisizione dell'abitazione in cui vive, conclusa con il sequestro di 200 grammi di marijuana di un bilancino di precisione. Droga di cui il giovane, rimesso in libertà dopo la convalida, aveva rivendicato l'uso esclusivamente personale, sostenendo di essere un consumatore.