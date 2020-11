Mini Cooper contro un muro, si ribalta: muore un 16enne Dramma a Limatola

L'obiettivo, ora, è capire come sia successo, e non è escluso che le immagini di qualche telecamera possano restituire quei terribili momenti: la traiettoria 'impazzita' di quell'auto e lo schianto. E' stato fatale per Antonio, un 16enne di Limatola che ieri sera ha perso la vita in un incidente nel centro del paese.

Era sul sedile posteriore di una Mini Cooper che lungo via San Rocco, nelle vicinanze del Comune, è finita contro un muro di cemento armato realizzato il giorno prima e si è ribaltata. Alla guida della macchina un giovane di Limatola, al suo fianco uno di Sant'Agata dei Goti.

L'impatto è stato violentissimo e non ha dato scampo al minore. I primi ad intervenire sono stati gli agenti della polizia municipale di Limatola, sul posto sono poi accorsi i vigili del fuoco di Telese Terme, il 118 ed i carabinieri. Inutile ogni soccorso per Antonio, la cui salma è stata trasportata presso l'obitorio di Caserta, non gravi le conseguenze subite da coloro che erano nella parte anteriore della Mini, trasportati in ospedale.

Studente di ragioneria a Sant'Agata dei Goti, Antonio è figlio di un dipendente delle ferrovie e di una parrucchiera che hanno anche una figlia. Una famiglia distrutta dal dolore.

Sotto choc la comunità ("Una notizia triste chiude una giornata nei tempi del virus. Un incidente stradale ci farà piangere ancora una volta per i nostri giovani", ha commentato amaramente Pietro Di Lorenzo), enorme la commozione per un dramma che ha strappato per sempre un ragazzo ai suoi genitori. Che ha stroncato in un attimo i sogni che Anttonio coltivava.

"Non doveva andare così, mille ricordi che mi passano davanti agli occhi di te, la tua risata, il tuo essere gentile ed educato, non doveva andare così, non doveva essere il tuo momento, ora dai tanta forza ai tuoi cari di superare questi momenti, ciao Antonio. Angelo bello. La terra ti sia lieve", lo ricorda su fb una persona che gli voleva bene, che poi riserva un pensiero alla madre: "Nulla al mondo potrà prendere il posto della persona cara che hai perduto".