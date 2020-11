Disposta autopsia per Antonio, indagato conducente della Mini Domani la Procura di Santa Maria Capua Vetere affiderà l'incarico. 'Avvisato' 23enne di Limatola

Sarà affidato nella tarda mattina di domani, dal sostitito procuratore presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Mariangela Condello, l'incarico dell'autopsia di Antonio, il 16enne di Limatola rimasto vittima ddel terribile incidente accaduto nella tarda serata di sabato nel centro del paese.

'Avvisato', come atto dovuto, per consentirgli la nomina di un proprio consulente, il 23enne, anch'egli residente a Limatola, che guidava la Mini Cooper in cui si trovava la vittima. L'indagato, attualmente ricoverato al Rummo per una frattura del bacino ed un'emorragia cerebrale, ha nominato come suo difensore l'avvocato Ettore Marcarelli, che sarà, dunque, negli uffici del Pm sammaritano.

Coem è ampiamente noto, Antonio era sul sediel psoteriore della macchina, in cui si trovava, al fianco del guidatore, un 15enne, sempre di Limatola, trasportato al Fatebenefratelli. Il 16enne era stato estratto dall'abitacolo ridotto ad un ammasso di lamiere e trasferito presso l'ospedale di Caserta, ma tutto si era rivelato, purtroppo, inutile.

Secondo una prima ricostruzione, mentre percorreva via San Rocco, la Mini, dopo un incrocio, si era schiantata contro un muro e si era poi ribaltata.